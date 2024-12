Continúa la violencia en el fútbol: hinchas del América ocasionan desmanes en el Palogrande de Manizales

Hinchas del América generaron desmanes dentro del Palogrande de Manizales

Corrían los minutos de reposición del partido Once Caldas vs América de Cali, cuando hinchas escarlatas que llegaron a Manizales a apoyar a su equipo, no pudieron contenerse ante la derrota y eliminación, y arremetieron violentamente contra aficionados del Once Caldas e intentaron agredirlos en la tribuna suroccidental del estadio Palogrande de Manizales.

El miércoles 4 de diciembre se jugó la quinta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. La ´mechita´cayó por goleada 3-0, lo cual lo deja sin posibilidades, ante esto, en el sector de preferencia del Palogrande de Manizales, se vieron familias con niños y adultos mayores corriendo hacia el centro de las graderías para evitar ser golpeados por los escarlatas.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de difusión en WhatsApp.

En videos circulados en redes sociales, quedaron registraron los momentos de violencia y pánico que vivieron los aficionados del ´blanco blanco´

La barra de América atacando la tribuna familiar del Once Caldas. Querían aplicar la misma de Junior en el Atanasio contra Nacional.pic.twitter.com/u2npA2GABF — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 5, 2024

La situación no pasó mayores ni se registraron heridos, gracias al accionar rápido de las autoridades, quienes controlaron a la barra brava del América, incluso, algunos aficionados del Once se lanzaron a la cancha para evitar ser agredidos y violentados.

Finalmente, con el resultado final, América de Cali quedó eliminado de la Liga Colombiana y jugará la última fecha frente a Junior de Barranquilla. Por su parte, el equipo del Arriero es líder del grupo B y jugará el próximo partido en Ibagué y buscará clasificarse a la gran final.

Le puede interesar: