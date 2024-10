Convocan a marchas en apoyo a Petro tras decisión del CNE; el alcalde de Medellín envió un mensaje al Presidente

El Pacto Histórico ha convocado a nuevas movilizaciones este viernes 11 de octubre en apoyo a Gustavo Petro, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar su campaña presidencial por presunta superación de los topes en 2022. La principal marcha tendrá lugar en Bogotá.

El llamado a las calles ha sido promovido por diversas figuras del Gobierno, entre ellas congresistas, que a través de redes sociales invitan a la ciudadanía a unirse.

Sin embargo, la convocatoria también ha generado fuertes críticas desde distintos sectores políticos. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, manifestó su preocupación por las posibles consecuencias de las movilizaciones.

“Lo primero es lo primero, y como mandatario local, es pedirle al presidente Petro prudencia y cordura. Prudencia y cordura; este es un momento de país en el cual deben prevalecer las decisiones de las instituciones. Como máximo representante del país, el presidente es el primero que debe dar ejemplo, hacer respetar la Constitución y la ley, y proteger las instituciones. Sin embargo, hoy vemos todo lo contrario: quien más ataca a las instituciones es quien ostenta la máxima dignidad que otorga la democracia”, señaló Gutiérrez.

Y añadió,” Convocan al pueblo a las marchas, queriendo hacer ver una falsa idea de mayorías que no tienen. Además, no sabemos en qué sentido convocan, si lo que pretenden es incendiar las ciudades. Nosotros aquí pedimos que la protesta sea siempre pacífica, y siempre respetaremos la protesta como una expresión ciudadana. Lo que sí no vamos a tolerar jamás son las expresiones violentas que, supuestamente amparadas en causas sociales, afectan a los demás”.