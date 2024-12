Definidos los cruces de la Copa Sudamericana 2025, así será la fase preliminar

La Copa Sudamericana tendrá a Junior vs América y Once Caldas espera por Millonarios o Nacional

Ya se empieza a jugar la edición 2025 de la Copa Sudamericana, la otra mitad de la gloria ya conoce los enfrentamientos de la fase preliminar del certamen. En esta fase los cuatro equipos clasificados de Bolivia, Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Colombia se enfrentarán en partido único, serán dos llaves dejando al terminar la fase, dos clasificados por país para el sorteo de grupos; los seis clasificados de Argentina y Brasil entrarán en competencia en la fase de grupos.

Por Colombia los equipos serán el Junior de Barranquilla, el América de Cali, Once Caldas de Manizales y el cuarto clasificado se conocerá este domingo 22 de diciembre después de la final entre Atlético Nacional y el Deportes Tolima, si el verde es campeón será millonarios quien enfrente al ´Blanco Blanco´ de Manizales, si el verde cae ante los ´Pijaos´ será el verde quien viajará a Manizales a jugar en el Palo Grande ante Once Caldas.

Estos enfrentamientos serán a partido único y se estarán disputando entre la semana del 3 y 9 de marzo. Aún no se han confirmado fechas y horarios para dicho compromiso.

· Junior Vs. América (Estadio Metropolitano de Barranquilla)

· Once Caldas Vs. Nacional/Millonarios (Estadio Palo Grande de Manizales)

