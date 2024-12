Corea del Sur emite orden de arresto contra Yoon Suk Yeol por declaración de la ley marcial

El lunes 30 de diciembre, un Tribunal surcoreano emite una orden de arresto contra el presidente Yoon Suk Yeol, por su declaración de la ley marcial el 3 de diciembre después de ignorar las peticiones para ser interrogado al respecto.

El mandatario está suspendido de sus funciones desde mediados de diciembre, después de que la Asamblea Nacional votase a favor de una moción de destitución.

Cabe resaltar que, es la primera vez en la historia de Corea del Sur que un presidente en el cargo, además de ser objeto de una orden de arresto.

