Crueldad: en Maceo amarraron y golpearon a una perrita hasta quitarle la vida

Un indignante hecho se vivió en el municipio de Maceo, Antioquia, en donde personas inescrupulosas habrían amarrado, golpeado y ahogado a una perrita hasta matarla.

El hecho se conoció por medio de una denuncia en donde la perrita identificada como La Negra fue encontrada muerta en el sector La Esperanza.

Ante este hecho, animalistas se pronunciaron rechazando el maltrato animal presentado en el municipio.

“Me siento muy triste y Confundido. No es posible que se sigan matando a seres sintientes y con derechos como nosotros. Mi repudio y no aceptación. Como animalista y líder social y comunitario de Maceo, Antioquia digo ya no más”; dijo Edgar Cadavid, animalista del municipio.

Además, dijo: “El llamado es a no matarlos y si no los puede querer, entonces deja que ellos sigan su camino… No existe, ni existirá una razón para callar sus vidas. La persona o personas que hacen estos actos de maltrato animal, recibirán su castigo y pido que no seamos indiferente con estos actos. Todo en la tierra se paga y con la vara que mides serás medido”.

A su vez, personas de la comunidad de Maceo realizaron una marcha en protesta del maltrato animal.

Hasta el momento se espera el pronunciamiento de las autoridades que confirmen la captura de los responsables frente a este acto de crueldad.

