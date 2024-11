¿Cuándo llega el agua a los barrios del nororiente de Medellín?

EPM indicó que concluye exitosamente obras en el nororiente del Valle de Aburrá y se enfoca en el restablecimiento del servicio de acueducto para más de 60,000 usuarios

Después de las labores, EPM confirmó que ha culminado las obras programadas en el nororiente de Medellín, específicamente en el tramo de la conducción Villa Hermosa-Campo Valdés-Berlín. Estas obras, iniciaron el pasado martes 16 de enero.

El equipo de EPM ahora se encuentra inmerso en el proceso de restablecimiento del servicio de acueducto para más de 60,000 usuarios afectados por la interrupción. La contingencia surgió a raíz de una fuga detectada en el mencionado tramo, lo que llevó a la empresa a modificar los horarios de restablecimiento del servicio previamente informados.

El restablecimiento del servicio implica el llenado y estabilización de la infraestructura, un procedimiento que requiere varias horas. Es crucial que los usuarios afectados mantengan un consumo moderado durante este período para facilitar la normalización del sistema.

EPM ha implementado un plan para suministrar agua potable a la comunidad mediante carrotanques mientras se completa el restablecimiento en cada zona afectada. Hasta el momento, se han suministrado más de 364 mil litros de agua potable de manera gratuita.

Nuevos horarios de restablecimiento de agua por zonas en Medellín

La apertura del consumo inició a las 8:00 a.m. Completamente en servicio a las 12:00 del mediodía para estas zonas:

De calle 78 hasta calle 81 entre carrera 39 y carrera 41.

De calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41A.

De calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36A y carrera 44A.

De calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42C.

De calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42D.

De calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42E.

Incluye 22.946 usuarios de los barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 1, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Villa Del Socorro. Además del barrio Santa Rita del municipio de Bello.

Circuito Berlín

La apertura del consumo inicia a las 10:00 a.m. Completamente en servicio a las 12:00 del mediodía para estas zonas:

De calle 87 hasta calle 89 entre carrera 46A y carrera 50A.

De calle 89 hasta calle 98 entre carrera 45A y carrera 50.

De calle 97A hasta calle 99 entre carrera 49 y carrera 50A.

Incluye 10.001 usuarios de los barrios: San Isidro, La Rosa, Santa Cruz, Berlín, Aranjuez, La Piñuela, La Salle, Villa Guadalupe y Las Esmeraldas.

Circuito Campo Valdés

La apertura del consumo inicia a las 4:00 p.m. Completamente en servicio a las 6:00 p.m. para estas zonas:

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46.

Incluye 12.332 usuarios de los barrios: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2, La Piñuela, Las Esmeraldas, El Pomar, La Salle y Las Granjas.

En el circuito Santo Domingo se continúan con maniobras técnicas para dar apertura del consumo. Aún no se tiene una hora establecida para estas zonas:

De calle 84A hasta calle 84C entre carrera 31A y carrera 31B.

De calle 84C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31AA.

De calle 86 hasta calle 86AB entre carrera 30 y carrera 31AA.

De calle 86AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 89 hasta calle 89A entre carrera 31 y carrera 34.

De calle 89A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

De calle 91 hasta calle 91A entre carrera 31B y carrera 34.g

De calle 91A hasta calle 93A entre carrera 31B y carrera 32.

De calle 93A hasta calle 100B entre carrera 30 y carrera 37.

De calle 100B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

De calle 102 hasta calle 107B entre carrera 28 y carrera 37A.

De calle 107B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A.

De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33.

De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28E y carrera 30.

Incluye 15.349 usuarios de los barrios de Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

Recomendaciones a la comunidad:

EPM indicó que durante el proceso de restablecimiento, los usuarios deben consumir agua con moderación para facilitar una estabilización más rápida del sistema. Los horarios anunciados son aproximados y están sujetos a ajustes según el comportamiento del consumo en cada sector.

Se aconseja a aquellos que dispongan de agua almacenada utilizarla para tareas de limpieza y riego una vez restablecido el servicio, en lugar de desecharla.

EPM indicó que continuará suministrando agua potable a través de carrotanques hasta que el servicio se haya restablecido por completo.

Para más información, los usuarios pueden seguir la cuenta oficial de EPM en Twitter: @epmestamosahi o comunicarse al (604) 44 44 155.

