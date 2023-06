Se cumple un año del informe de la Comisión de la Verdad

En once volúmenes se cuentan los reportes de la desaparición forzada en Antioquia

A un año de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, las organizaciones de víctimas opinan que ha sido una tarea dura pero que ha tenido sus frutos en cuanto en cuanto a la reparación y no repetición.

Amparo Mejía, Madres de la Candelaria Línea Fundadora expresó “Hemos tenido una tarea porque la comisión no tuvo tiempo de recoger todas las verdades, pero si hay unas recomendaciones muy claras que hemos venido trabajando que nos ayudan en el tema de las audiencias en los planes locales de desarrollo que nos ha ayudado a hacer alianzas entre las nuevas organizaciones porque hay cosas en el informe que aportan a que no se vuelvan a hacer estos casos de hecho y no haya repetición”

Fueron 5 años en los que se realizó un trabajo el que fue plasmado en 11 volúmenes en los que se narran los hechos desaparición forzada en Colombia.

Amparo Mejía, agregó “Los que lo rechazan porque el informe es inmenso y se quedan con lo que cualquier persona dice negativo del informe, sin conocerlo, nosotros hemos dicho siempre hemos estado en varios conversatorios en eventos contando que este informe nos deja un acumulado de los hechos de violencia de nuestro país”

Si usted está interesado en conocer los relatos sobre que recogió esta comisión las puede conocer en la página http://www.comisiondelaverdad.co/

