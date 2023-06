Curso virtual para sepultureros en el SENA

Con curso virtual capacitan sepultureros para facilitar hallazgo de desaparecidos

Con el fin de garantizar la correcta disposición de los cuerpos no identificados inhumados en los cementerios, el SENA en articulación con la Gobernación de Antioquia tiene abiertas las inscripciones sobre gestión de cementerios.

Los cementerios en Colombia se han convertido en lugares en donde se pueden encontrar cuerpos de personas no identificadas, en su mayoría víctimas de desaparición forzada, por esta razón el SENA en conjunto con la Secretaría de No Violencia de la Gobernación de Antioquia, tienen abiertas las inscripciones para aquellas personas que laboran en la gestión de cementerios.

Con la premisa de que todo cuerpo no identificado puede ser una persona desaparecida, el SENA y la Gobernación de Antioquia tienen abierta la inscripción para dicho curso.

La mayoría de los cuerpos que entran a los cementerios sin identificar, no tienen el correcto tratamiento en el momento de la inhumación, pues en muchas ocasiones no son debidamente marcadas las bóvedas o no se preservan las pertenencias que pueden servir como evidencia.

Johan Alejandro Carmona Escobar, Instructor del Sena comentó “A través de la Gobernación de Antioquia y el SENA se está gestando para generar un curso de formación complementaria para gestión de cementerios y manejo de personas no identificadas e identificadas no reclamadas. Con el cual se esta buscando fortalecimiento de gestión de los cementerios como elemento de equipamiento municipal fundamental para manejo de custodia de esta necesidad y esta problemática que tenemos en nuestro país”

El curso será virtual y abierto para todos los municipios de Antioquia.

Se puede inscribir en www.senavirtual.edu.co

