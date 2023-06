Daniel Duque, candidato a la alcaldía por el partido Alianza Verde

Daniel Duque gana encuesta interna y se ubica como el candidato a la Alcaldía de Medellín por el partido Alianza Verde.

Con encuesta, Daniel Duque es el candidato a la alcaldía de Medellín por el partido Alianza Verde. El centro Nacional de Consultoría reveló el resultado de la encuesta interna del partido Alianza Verde, en el que se ubicó al concejal Daniel Duque es su candidato por la Alcaldía de Medellín.

La encuesta interna dejó como ganador a Duque con 22.1% sobre Jaime Cuartas con 21.9%. El voto blanco obtuvo 5.2% Y el 39.6% no votó por ninguno, mientras que, el 11.2% respondió no sabe no responde.

Ante los resultados, el concejal y candidato a la alcaldía de Medellín se pronunció a través de sus redes sociales:

Mucha gente me está llenando de mensajes en todas partes felicitándome por ganar la encuesta del @PartidoVerdeCoL. A todas esas personas mil y mil gracias. Vamos a inspirar, a unir y a ganar. Quiero dejar un par de mensajes por aquí: 1. Felicitar a mi compañero @JaimeCuartas por… pic.twitter.com/o2P65pMfUg — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) June 28, 2023

Con este resultado gana el Partido, los resultados son alentadores y me motivan a trabajar el doble por lograr el objetivo final: que Medellín sea gobernada con amor y transparencia.

Además, a través de un comunicado, la Influencer Melissa Medina, quien se presentó como candidata al Concejo de Medellín por el partido Creemos, informó que retira su aspiración ante críticas masivas en redes sociales.

«Cuando tomé la decisión de participar, lo hice con la convicción de involucrarme y de no sentarme a criticar desde afuera. Moverme, contribuir, luchar por las mujeres jóvenes de esta ciudad. Sin embargo, encontré demasiada hostilidad y yo quiero construir sin renunciar a mi tranquilidad”

La Influencer expresó su gratitud y apoyo que tuvo en el proceso de candidatura.

También, con un recorrido por las calles y con volantes en mano, Juan camilo Restrepo busca votos para la Alcaldía de Medellín.

El excomisionado de paz y precandidato mencionó que entregó 97 mil firmas a la registraduría para avalar su aspiración.

