¡Por decreto! Este sería el Presupuesto General de la Nación para el 2025

El gobierno Nacional indicó que se expedirá por decreto el Presupuesto General para la Nación para el año 2025, luego de que fracasara en el intento de ser avalado en las comisiones económicas de Senado y Cámara de representantes.

El ministro de Hacienda afirmó que se hará por decreto y es lo que el gobierno había radicado y que el Presupuesto General de la Nación será de $523 billones.

«Lo que dice la norma, es que dado que no se hizo debate en primera vuelta, no hay ajustes, no hay modificaciones al proyecto radicado por el gobierno. El que sale por decreto ese es el proyecto radicado.» Dijo el ministro de Hacienda.