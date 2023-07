Docentes de apoyo pedagógico de Medellín preparan plantón de protesta para reclamar por la no renovación de contratos que dejarían a más de 14 mil estudiantes con discapacidades sin atención

Aseguran que la alcaldía no renovará por falta de presupuesto

Yuleidy Monsalve, docente comentó “dicen, lo que pasa es que en este momento no hay presupuesto por que el concejo de Medellín no ha garantizado unos recursos que es como una ampliación de presupuesto, entonces no tenemos presupuesto, entonces no sabemos cuándo vamos a volver”

Son más de 200 instituciones que pararían su actividad a partir de mañana por la falta de contratación

Yuleidy Monsalve también agregó «¿cuál es nuestra petición? Que la alcaldía y la administración municipal den claridad sobre que sucede con este proceso contractual que está afectando la obligación de derechos»

Niños y jóvenes con discapacidades especiales que se quedarían si formación

«Esta población se enmarca en una atención que realiza la unidad de atención integral en la garantía de derechos de la educación inclusiva, chicos que tienen diagnostico desde discapacidad, trastornos del aprendizaje y el comportamiento, tenemos talentos excepcionales» comentó la docente.

El plantón lo realizarán mañana a las 10 de la mañana en la Plazoleta de la Alpujarra.

