El periodista Luis Guillermo Sosa, más conocido como Pique fue presuntamente agredido por integrantes de la campaña del candidato Albert Corredor

El periodista Luis Guillermo Sosa, más conocido como pique denunció a través de un vídeo en redes sociales que fue atacado presuntamente por patinadores de la campaña de Albert Corredor, candidato a la alcaldía de Medellín.

La agresión se presentó cuando le solicitó a los patinadores de la campaña que recogieran periódicos que habían dejado en tirados en el piso.

Luis Guillermo Sosa (Pique) – Agredido dijó “Cuando llegué al semáforo de lo que es la Av. El Poblado en todo el parque de El Poblado le dije a uno de los patinadores que identifiqué que eran de Albert corredor vea para que recojan los periódicos que están sobre el piso me dijo vaya a recogerlos usted ahí mismo se acercó y me dijo quiere más le dije no me demás no me demás que no quiero ahí mismo cuando yo me voy a decirle eso a ella inmediatamente uno de ellos me dio en la cabeza me tiró al piso cayó el celular cayeron las gafas la mano se me rasco medio entre tres a siete golpes”

El periodista le informó de la situación al candidato Albert CorredorLuis Guillermo Sosa (Pique) comentó “Me paré, me devolví y le dije a ella que yo soy de Minuto 30 y soy amigo del candidato y le voy a informar. Obviamente le informé… Esto no se puede permitir, espero que el dolor que tengo nos sea más, y bueno, quería contarles qué sucedió”.

Ayer también se presentó una agresión al candidato Juan Carlos Upegui, en la que un hombre lo amenaza con arma blanca.

Las autoridades investigan la agresión al candidato.

