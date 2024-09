«Embalses de EPM están al rededor de una capacidad del 40%» dice Federico Gutiérrez

XM registra una alerta en los niveles de los embalses de todo el país que enfrenta una de las peores crisis en los últimos 20 años.

Durante los meses de agosto y lo que va de septiembre se han registrado niveles muy bajos debido a las condiciones climáticas inciertas por las que atraviesa el país. En la siguiente tabla de porcentaje se evidencia el volumen almacenado en todos los embalses de Colombia:

Durante los primeros meses del año se observó una recuperación en el volumen de los embalses, sin embargo, el país lleva tres meses registrando aportes hídricos muy por debajo del histórico.

El alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Federico Gutiérrez, indicó que en Antioquia los embalses están en un nivel del 40%, una cifra que aún no es alarmante pero que se ha ido reduciendo el volumen por los bajos caudales.

«Están alrededor de una capacidad de 40%, al día de hoy a un corto plazo no estamos hablando de suspensión del servicio ni de evitar la generación de energía, pero si es un llamado que se hace en todo el país con estas sequía de cómo los embalses van bajando. Cuál es mi llamado: hacer un buen uso de los recursos hídricos como de la energía. Si usted está por allá en su casa viendo televisión en una alcoba, no deje prendida la luz de la sala, no deje prendida la luz del baño y así sucesivamente. Apaguemos luces.»