Empresa de aseo de Santa Fe de Antioquia pide autorización para llevar basura a Pradera

La empresa de aseo de Santa Fe de Antioquia le solicitará a Devimar y al ministerio de transporte transportar las basuras hasta el relleno sanitario la pradera. La solicitud se debe a la contingencia ambiental que hay en Santa Fe de Antioquia por la caída del puente Tonusco.

Desde hace una semana no se recogen residuos en Santa Fe de Antioquia. Los carros están llenos de basura.

Sandra Carvajal Gerente Occidente Limpio comentó “Que se haga una excepción con los vehículos recolectores para que viajen a Pradera sacar los residuos que tienen almacenados para que no se extienda la emergencia llamar para ver cómo se puede hacer”.

Camiones de empresas privadas están pasando por el cauce del río, a pesar del peligro.

Sandra Carvajal Gerente Occidente Limpio concluyo “Corantioquia ya dio el permiso de ocupación de causes dar el permiso para cruzar el río pero a la vez le dijo el municipio que él es el responsable de la gestión del riesgo el municipio dijo que ya no se hacía responsable porque no es una vía estamos en invierno y cualquier cosa puede pasar”.

En el municipio hay disminución en el suministro de gasolina y hay dificultades de abastecimiento en el comercio.

