¡Es oficial! El grupo inversionista de Ryan Reynolds es nuevo dueño de La Equidad

El club bogotano La Equidad Seguros se prepara para un nuevo capítulo en su historia, pues fue adquirido por Tylis-Porter Group, un grupo de inversionistas estadounidenses del que hacen parte los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

Este nuevo capítulo ilusiona a sus hinchas ya que esperan que se hagan inversiones significativas en el club.

El anuncio oficial se dió en la mañana de este jueves 16 de enero, pues el equipo bogotano confirmó la compra del club por un grupo de inversionistas.

Las dos figuras asumirán como copresidentes de la junta directiva, junto con Nicolás Maya y Carlos Zuluaga.

Con la llegada de este grupo, la idea que tienen es invertir en los distintos aspectos del club como las fuerzas básicas y el equipo femenino.

La venta se habría cerrado por una participación cercano al 99 % de las acciones por 30 millones de dólares. Es así como Ray Reynolds y Rob McElhenney son los nuevos propietarios del club capitalino.

From @TheAthleticFC: The actors Ryan Reynolds, Rob McElhenney, and Eva Longoria are part of a U.S. group that is taking over the Colombian soccer team La Equidad. https://t.co/bLTwCWNBbD

— The New York Times (@nytimes) January 15, 2025