Estos son los países que no asistirán a la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela

Mañana será la posesión de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. Estos son los países que no asistirán a la posesión

Mañana 10 de enero se anunció que será la posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

Tras la violación de derechos humanos, la dictadura y el fallo a la democracia en el vecino país, varios países no asistirán y rechazan la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela.

Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos , Guatemala, Perú, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Uruguay, y la Unión Europea no asistirán y rechazan a Maduro como presidente.

También hay tres países que no han reconocido la victoria de Maduro y que al respecto no se han pronunciado, no asistirá su primer mandatario pero si enviarán delegaciones o un representante, entre ellos está Colombia, quien va a enviar a la posesión como delegado al embajador colombiano en Caracas; en esta lista también se encuentra México y Brasil.

Estados Unidos ya reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales de 2024.

