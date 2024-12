Expertos: El incremento del salario mínimo para el 2025 es una «inflación sintética»

El incremento del salario mínimo para el 2025 fue del 9,5% y quedó en $1.423.500. Expertos hablan sobre el tema

El salario mínimo se definió por decreto con el 9,5% de aumento para el 2025. Con el subsidio de transporte, el salario mínimo integral sería de $1.623.500.

Consultamos a expertos sobre este aumento, algunos dicen que este aumento puede incrementar algunos gastos básicos: «hay que celebrar que los salarios cada vez vayan ajustando más, no solamente a las medias regionales, sino seguramente las nuevas internacionales el tema es que sí estamos muy alejados de esas medidas hice un poco la discusión que inicialmente arranca cuando se define sale lo mismo, pero si es importante mencionar, llevamos un poco en contravía de lo que está pasando en el escenario de inflacionario, lo primero es que en Colombia tendemos a confundir el IPC con la inflación, el IPC es una forma de indicar de qué manera los precios van evolucionando, pero en realidad la inflación la sienten los hogares cuando el poder adquisitivo se merma cuando ya compró una cantidad menos de productos o de elementos de la canasta familiar con la misma plata, entonces ahí es donde se sienten real la inflación y el tema del salario mínimo es una especie de inflación sintética, a qué me refiero con esto para el año entrante es bastante probable que muchos elementos indexen al aumento». dice Óscar Manco, economista.

Por ejemplo, pueden aumentar las tarifas de transporte público, las tarifas de las EPS, los gastos notariales, entre otros, esto incrementa el costo de vida y para algunas personas, evidentemente no ven el incremento de manera dinámica en los bolsillos.

El economista explica: «…Pero de la misma manera va creciendo el costo de vida y ese efecto inflacionario se va sintiendo y esa actualización de precios de transporte y de otros elementos se va sintiendo entonces en realidad no, no van a tener digamos en términos reales, un aumento sustancial que les permita de pronto dejar más niveles de dinero para poder gastar en otro tipo de cosas en Colombia tenemos una particularidad yo diría que en la mayoría de países de Latinoamérica y es que no somos propensos por el ahorro aquí en realidad cuando tenemos un peso de más en el bolsillo, tenemos a gastarlo entonces de alguna manera eso no se va a sentir fuertemente máxima porque la inflación todavía continúa en valores elevados lo que sí es importante.»

