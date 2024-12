Fabio Ochoa llega a Colombia tras 25 años de ser deportado de EE.UU. y niega su culpabilidad

El exlíder del Cartel de Medellín se declaró inocente de los delitos que lo mantuvieron preso más de dos décadas

Este lunes 23 de diciembre, Fabio Ochoa Vásquez, exlíder del Cartel de Medellín y exsocio de Pablo Escobar, regresó a Colombia después de cumplir 25 años de condena en los Estados Unidos. Ochoa, de 67 años, llegó al país a bordo de un vuelo chárter que transportaba más de 100 deportados, financiado por la agencia estadounidense ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). El vuelo aterrizó en Bogotá a las 4:00 p.m.

Ochoa fue capturado en octubre de 1999 durante la Operación Milenio, y posteriormente extraditado en 2001 a Estados Unidos, donde fue condenado en 2003 a 30 años por narcotráfico, trata de personas y conspiración. Tras cumplir más de dos décadas de prisión, Migración Colombia informó que no existían anotaciones judiciales pendientes contra él, por lo que fue liberado a su llegada al país y podrá reunirse con su familia.

En sus primeras declaraciones al llegar a Colombia, Ochoa habló sobre la política de paz total del presidente Gustavo Petro, aunque dejó claro que no tiene intención de participar en ella. «No he pensado en eso. Yo soy un tipo de paz, pero no he pensado en eso», señaló. También aprovechó la oportunidad para defender su inocencia sobre los cargos que lo llevaron a prisión, afirmando que fue víctima de un montaje y que no se arrepiente de su pasado. «No hice nada, por este caso no soy culpable, me lo montaron», dijo.

Este regreso genera incertidumbre sobre las posibles repercusiones en las negociaciones actuales del gobierno con estructuras criminales en Colombia, aunque Ochoa no parece interesado en involucrarse en esos procesos.

