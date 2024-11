Familiares de reclusos de la cárcel de Puerto Triunfo hicieron colecta para llevarles comida en medio de la crisis carcelaria

Reclusos de la cárcel de Puerto Triunfo están sin comida, sin luz y sin agua

Familiares de los reclusos de la cárcel de Puerto Triunfo denuncian que están sin comida, sin luz y sin agua. A través de recolecta de víveres, han podido alimentar a los privados de la libertad.

Durante este fin de semana, familiares de reclusos llevaron alimentación a la cárcel El Pesebre de Puerto Triunfo. Denuncian que la situación de luz y agua no ha sido atendida por las autoridades.

Andrea Castañeda, familiar de un recluso, expresó que los tienen sin agua y sin luz “ya todos están enfermos, tienen vómito, tienen mareos, tienen gastritis y aparte de eso ni siquiera le están dando medicamentos para todas sus dolencias, por favor, esto es un SOS para la cárcel de Puerto Triunfo”.

Defensores de Derechos Humanos afirman que se necesita una visita urgente a esta cárcel y que los privados de la libertad no están en un lugar en condiciones aptas.

Como afirmó Jorge Carmona, defensor de DDHH de la Población Privada de la Libertad, “la situación en Puerto Triunfo es totalmente caótica, es un problema que recae la responsabilidad, no sobre el INPEC, porque lo que tenga que ver con bombas de agua le corresponde a las Unidades Penitenciarias que tendrían que haber solucionado en un plan de contingencia hace muchísimo rato esta situación, pero no funciona así, entonces cuando no hay luz no funciona nada y en este momento estamos hablando de 1.700 almas, seres humanos que están, culpables o inocentes, viviendo tratos crueles, degradantes y tortura”.

Según información preliminar, una tormenta eléctrica que dañó las motobombas fue la razón por la cual 1.700 internos en la cárcel El Pesebre se quedarán sin servicios de agua y luz.

