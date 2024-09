Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez demanda a exalcalde Daniel Quintero por injurias y calumnias

La denuncia la interpuso el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez contra el ex alcalde Daniel Quintero por Injuria y calumnia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha presentado una demanda contra el ex alcalde Daniel Quintero ante la Fiscalía General de la Nación, acusándolo de injuria y calumnia. Fico sostiene que Quintero ha emitido declaraciones falsas en su cuenta de la red social X.

La denuncia interpuesta menciona que: «En la publicación se me atribuye de manera personal y directa la realización de conductas encaminadas al constreñimiento, hostigamiento e incluso amenazas, supuestamente en contra de su familia, además de utilizar bienes de uso público para este propósito.»

Todo esto debido a que el ex alcalde Daniel Quintero hizo la siguiente publicación asegurando que Fico habría dado la orden de que un helicóptero vigilara su residencia:

Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima. pic.twitter.com/kn6uF62ryz — Daniel Quintero Calle 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 21, 2024

En la denuncia penal se expresa que: «… se debe resaltar que los hechos afirmados en la publicación son falsos, pues en ningún momento como ALCALDE o persona, he realizado conductas de constreñimiento, hostigamiento o amenazas en su contra o en contra de su familia, ni mucho menos he utilizado recursos públicos o privados para hacer vigilancia y seguimiento en su domicilio. Inclusive, es un sinsentido hacer esta manifestación, toda vez que la Alcaldía no cuenta con helicópteros, y no realiza labores de vigilancia, toda vez que esta competencia la ejerce la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional.»

Recordemos que el general de la Policía Nacional afirmó que este sobrevuelo no se trata de una persecución en particular hacia Daniel Quintero, sino un servicio de seguridad permanente en la ciudad.

Por otra parte, el presidente Petro llamó esta acción de vigilancia como una persecución a la oposición:

Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo. Y es un delito.@FiscaliaCol ¿No han aprendido de nuestro gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero, volvieran a gobernar?… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2024

De inmediato, la reacción del alcalde distrital fue responder el trino de acuerdo a la respuesta que el mismo general Salamanca entregó a la opinión pública:

Presidente @petrogustavo le recomiendo pensar, averiguar y verificar antes de expresarse en redes sociales. Pues, es solo un consejo. No se le olvide que usted es el Presidente. Le cuento: Es un helicóptero de la Policía Nacional y le recuerdo que usted es el máximo jefe de… https://t.co/mquPyq7bL8 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 23, 2024

Le puede interesar: