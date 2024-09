«Un bobo con confianza»: Daniel Quintero denunció helicóptero sobrevolando su hogar y Fico le contestó

Ante la controversia en la que participó hasta el presidente Petro, la Policía tuvo que salir para aclarar lo sucedido

El pasado sábado 21 septiembre el ex alcalde Daniel Quintero compartió un vídeo en su cuenta de X, donde se ve un helicóptero sobrevolando su hogar, calificando este hecho como una posible amenaza su contra, realizada supuestamente por parte Fico Gutiérrez. Tema en el que terminó opinando el presidente de la republica, y al cual respondió el actual alcalde.

“Alcalde Federico Gutiérrez, aquí estoy y no le tengo miedo. Usted hizo que tuviera que sacar a mi familia de Medellín pero no logrará sacarme a mí así me tire 10 helicópteros encima”, dijo Quintero en el tuit compartido.

Luego de este mensaje del exalcalde de Medellín, que generó diversos comentarios en usuarios, apareció el presidente Gustavo Petro, quien reposteó la publicación, mencionando: “Esto que se hace contra el exalcalde de Medellín se llama fascismo. Y es un delito. Fiscalía ¿No han aprendido de nuestro gobierno? Nosotros no perseguimos a la oposición. ¿Cómo sería el país si quienes dan órdenes a ese helicóptero, volvieran a gobernar?”

Ante el apoyo del presidente, Fico Gutiérrez no demoró en contestar, diciéndole al presidente Petro que ese helicoptero pertenecía a las autoridades, y que solo le estaba creyendo a su «aliado falso»: «Presidente le recomiendo pensar, averiguar y verificar antes de expresarse en redes sociales. Pues, es solo un consejo. No se le olvide que usted es el Presidente. Le cuento: Es un helicóptero de la Policía Nacional y le recuerdo que usted es el máximo jefe de policía en todo el país. Lo que dice su aliado es falso. Usted replica una falsedad. Además le agrega más mentiras. Yo entiendo su alianza con los que se robaron a Medellín».

Seguido de esto, Federico Gutiérrez fue invitado a una entrevista nacional y ante los micrófonos de Blu Radio, se refirió a lo sucedido lanzando palabras fuertes contra Daniel Quintero: «¿Cómo le parece el bobo? Mi mamá a mi toda la vida me decía que no había nada más peligroso que un bobo con iniciativa. Es que lo primero que hay que decir aquí es que el país no entiende y la ciudad no entiende, cómo ese tipo todavía sigue libre después de que robó a Medellín; esa en la única realidad y, créanme, solo es un distractor por todos los procesos de corrupción encima».

Concluyó diciendo «Me parece muy grave que, primero, salga un bobo con una cosa de estas, y luego, que salga el presidente a respaldarlo”.

De momento, ni el exalcalde, ni el presidente se han referido más al tema ni a la respuesta de Fico.

La Policía Nacional se refirió al helicóptero:

Ante el escandalo y las acusaciones La Policía Nacional de Colombia informó que los sobrevuelos denunciados por el exalcalde Daniel Quintero responden a planes de control en la ciudad y no a una persecución en su contra.

