Fenalco se mantiene firme contra el cobro de la tasa para seguridad y aclara que no fueron invitados a reunión con el gobernador

Fenalco reafirma su rechazo a la nueva sobretasa y reitera su disposición al diálogo en otros temas

Fenalco Antioquia emitió un comunicado aclarando que no fue invitado a la reunión reciente entre el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y empresarios de varios gremios para discutir el cobro de la tasa para seguridad.

La organización antioqueña explicó que aunque algunos miembros de su agremiación asistieron como empresarios individuales, como institución no fueron convocados. La directora ejecutiva de Fenalco, María José Bernal, reiteró que su gremio se mantiene firme en su rechazo a la nueva sobretasa, recientemente aprobada por la Asamblea Departamental, calificándola de un impuesto adicional que afectará tanto a empresas como a los hogares antioqueños.

La Gobernación había informado en un boletín de prensa que, durante la reunión, también participaron representantes de la Andi y de Fenalco, entre ellos David Alejandro Tobón, vicepresidente de la Junta Directiva de Fenalco, quien es parte de la reunión en calidad de empresario. Sin embargo, Fenalco aclaró que su participación no fue en representación institucional, lo que generó la confusión.

A pesar de las diferencias, la directora de Fenalco subrayó que el gremio está dispuesto a continuar el diálogo y trabajar en los puntos en los que hay coincidencias, pero siempre con respeto por los desacuerdos.

Fenalco también dejó claro que no se opone a la mejora de la seguridad, pero considera que la solución no debe pasar por una mayor carga tributaria para los empresarios, quienes ya enfrentan una alta presión fiscal. Aunque no comparten la propuesta de la tasa, la organización aseguró que seguirán trabajando en conjunto con la Gobernación y los municipios en otros temas de interés común.

Desde Fenalco Antioquia queremos comunicar que no fuimos convocados como institución a la reunión con empresarios de los diferentes gremios realizada por la Gobernación de Antioquia. pic.twitter.com/u3Ma7xbN5Z — Fenalco Antioquia (@Fenalcoant) December 11, 2024

