«Fico» oficializó candidatura a alcaldía de Medellín

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez anunció su candidatura nuevamente a la alcaldía

Federico Gutiérrez exalcalde de Medellín en el periodo entre 2016 y 2020, anunció este martes en el barrio Castilla, su candidatura nuevamente a la alcaldía de la ciudad.

«Fico» Gutiérrez como popularmente es conocido, hizo este anuncio acompañado del director del partido Creemos, por el cual hace su candidatura; Luis Carlos Ochoa, miembro de la cámara de representantes y algunos candidatos al Concejo.

El candidato hace énfasis en que lo que buscará en caso de ser elegido será unir, no solo a Medellín sino al país.

Rodrigo Parada, Miembro de la Corporación Colombia No Violenta comentó «Ha trabajado por la No violencia en Antioquia, en Medellín, Colombia no violenta tuvo la posibilidad de hacer una red escolar de la no violencia cuando estuvo el trabajo con Luis Guillermo Patiño y ahora queremos seguir haciendo No Violencia con los jóvenes de Medellín por eso creo que es una candidatura a la que le vamos aportar»

Por su parte, Andrés Tobón, Candidato al Concejo de Medellín manifestó «Es una gran noticia para Medellín que tengamos la oportunidad lujo de tener un candidato del tamaño de Federico Gutiérrez, Medellín esta en un riesgo gigantesco hoy, un riesgo de unas personas que están dispuestos a responder a la pregunta de ¿cuánta plata se necesita pa ganar la alcaldía? eso no lo podemos permitir; Medellín es muy grande es una ciudad que requiere otra vez reconstruir la confianza, reconstruir los tejidos sociales que se perdieron y Federico es la persona mas indicada para que esto ocurra en la ciudad»

Federico quien también es excandidato de la Presidencia de la República, contó con 5 millones de votos de los cuales 603.374 fueron solo en Medellín en la primera vuelta.

