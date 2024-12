Nuevo desacuerdo entre el gobernador de Antioquia y el presidente por las vías 4G

El gobernador de Antioquia le contesta al presidente Gustavo Petro, sobre comentario de las vías 4G. Le dice que se “equivoca” y que las obras son “para Colombia, no para los ricos de Antioquia”.

Nuevamente el gobernador de Antioquia en desacuerdo con el presidente de la República. Esta vez Andrés Julián Rendón le respondió a Gustavo Petro que las vías 4G son para el país y no para los ricos del departamento de Antioquia.

El mandatario nacional se refirió a la construcción de vías en el país y según explicó las que benefician con la valorización a los ricos se hacen en menor tiempo y tienen mayor inversión.

“Aunque no me han entregado el mapa, puedo prever, por lo que he visto que las líneas más gruesas se hacen entre la población de El Poblado Medellín y Rionegro donde quedan sus fincas, no el aeropuerto, esa es la excusa», afirmó Gustavo Petro, presidente de Colombia.

El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó el mensaje y le dijo al presidente a través de la red social X, “se equivoca, presidente. Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el Centro y Occidente del país con la Costa Caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia. Además, le cuento que las vías hechas en El Poblado y Rionegro, se ejecutaron con recursos de los contribuyentes locales; les sirven a Medellín y al Oriente entero”.

Se equivoca, Presidente. Las vías 4G no pasan por donde usted señala. Clave visualizarlas para entender por dónde se construye el desarrollo que conecta el Centro y Occidente del país con la Costa Caribe. Son vías para Colombia, no para los ricos de Antioquia. Además, le cuento… pic.twitter.com/kPpo2xlWhV — Andrés Julián (@AndresJRendonC) February 15, 2024

El Ministerio de Hacienda emitió el decreto que aclara en qué proyectos de infraestructura se invertirán los cerca de 13 billones de pesos del presupuesto nacional, en el que se incluyen las concesiones 4G y el Metro Ligero de la 80.