Gobernadores alertan por riesgo en las elecciones

Gobernadores denuncian aumento de violencia y riesgo de elecciones.

En el encuentro nacional de gobernadores, la Procuraduría y la Fiscalía aseguran que hay un aumento en los delitos de alto impacto y en la siembra de cultivos ilícitos, además aseguran que están en riesgo las elecciones regionales.

El gobernador de Antioquia advirtió que hay un aumento de la criminalidad en la mayoría de departamentos del país.

“Hemos dicho que hay una escalada, que hay un aumento de la acción delictiva en los diferentes territorios y esto a sido repito, una voz unánime y hemos puesto aspectos como el de la paz total. Hemos evidenciados problemas y vacíos de la paz total”, manifestó gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

En el encuentro de la Federación Nacional de Departamentos la Procuraduría y la Fiscalía manifestaron la preocupación por los hechos violentos en el país y la falta de presencia del estado.

“Si no se coloca el estado dentro de esas regiones, no podemos ni vamos a poder hablar de seguridad, ¿y el estado dónde está?. Cultivos ilícitos, de acuerdo con lo que está encontrando nuestros delegados, no sería extraño llegar al punto de que estemos en 300 mil hectáreas a final de año de cultivos ilícitos”, indicó Margarita Cabello, procuradora.

“3291 órdenes de captura, 448 órdenes de captura, la cifra sube cada día contra homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos y de familiares reincorporados en el país. 160 por masacres y 2683 por homicidio doloso”, agregó Fiscal General, Francisco Barbosa

El mandatario además aseguró qué hay amenazas que ponen en riesgo las elecciones regionales.

Aníbal Gaviria insiste que en los territorios no se está viendo reflejado los cese al fuego, pide que se dé la verificación al proceso.

