Habrá cierres viales por el montaje de la infraestructura para los alumbrados navideños

Por montaje de infraestructura para los alumbrados navideños habrá cierres en las vías aledañas a Parques del Río mañana miercoles 11 de octubre.

Entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m., se cumplirá uno de los hitos más importantes del montaje en el nodo central de los Alumbrados Navideños, ubicado en Parques del Río, con la instalación de 16 postes de fibra de vidrio de 24 metros de altura en la ribera del río.

Los peatones y usuarios del Metro y el Metroplús que cruzan el sector de Parques del Río, tendrán servicio gratuito de buses durante el tiempo que dure el cierre.

Para la realización de los trabajos de montaje, que generarán alto ruido en la zona, se deberá cerrar totalmente el área de intervención de Parques del Río. Este cierre impactará la movilidad en algunas vías aledañas y el tránsito de personas entre el costado oriental y occidental, así:

Cierres totales en Medellín por alumbrados

Carrera 62 entre la calle 41 hasta el ingreso a Parques del Río por la glorieta de Exposiciones (desde el Palacio de Exposiciones hasta el Edificio EPM).

Calle 38 con la carrera 63.

Calle 37 con la carrera 63.

Calle 36 con la carrera 63.

Rutas alternas

Mientras duran los cierres por los trabajos se sugiere tomar como rutas alternas la glorieta de Exposiciones en sentido oriente a occidente hacia la salida de la avenida Regional y la avenida 33. Soterrado avenida Regional hacia la calle 44- San Juan- ingresando al Edificio EPM por la carrera 58, calle 43 en contraflujo para ingresar y salir a rampa 5 del Edificio EPM y la calle 38 por la carrera 63 B hacia la avenida 33.

Para el ingreso de los vehículos de los habitantes ubicados en la carrera 63 entre la calle 38 hasta la calle 36, se contará con personal encargado para facilitar su acceso, previa identificación.

Por otro lado, la estación de EnCicla localizada en la transversal 42C con diagonal 63AA no prestará servicio en el intervalo de tiempo entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Los peatones y usuarios del sistema Metro y el Metroplús que cruzan el sector de Parques del Río contarán con el servicio gratuito de buses durante el tiempo que dure el cerramiento. Estos vehículos transportarán a las personas entre la avenida Ferrocarril y el barrio Conquistadores.

Los paraderos de estos buses gratis estarán ubicados en:

Paradero 1: avenida Ferrocarril frente a Plaza Mayor.

Paradero 2: carrera 63B con calle 36.

Paradero 3: carrera 64 con diagonal 65D.

Paradero 4: calle 42 entre carrera 57 y 58.

EPM agradece la comprensión de los usuarios de Parques del Río y sus vías aledañas e invita a la comunidad a seguir las indicaciones de las señales de tránsito para garantizar la seguridad.

