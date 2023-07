Habrá interrupción de acueducto en Medellín

Esta semana habrá interrupción de acueducto en sectores del nororiente y centro-occidente de Medellín

Durante esta semana, EPM debe hacer el lavado del tanque del circuito La Montaña y La Honda, además de mantenimiento en el bombeo del circuito Cucaracho. Mientras se realizan estos trabajos es necesario interrumpir el servicio de acueducto en estos sectores del Distrito de Medellín:

Miércoles 5 de julio, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

De carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

De Calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Incluye 12.042 usuarios de los barrios y sectores: Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso, La Esperanza No. 2, Bello Oriente y La Honda.

Entre las 1:00 p. m. del jueves 6 de julio y las 5:00 a. m. del viernes 7 de julio:

De carrera 96 hasta carrera 96C entre calle 49FF y calle 49AA.

De carrera 96C hasta carrera 103 entre calle 49A y calle 49B.

De carrera 103 hasta carrera 110 entre calle 57 y calle 62.

De calle 62 hasta calle 63 entre carrera 110 y carrera 103A.

De calle 63 entre carrera 103A y carrera 98B.

De carrera 94BB hasta carrera 92 entre calle 65 y calle 65C.

Incluye 11.872 usuarios de los barrios y sectores: Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII-La Quiebra, Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque y La Pradera.

Entérese de más noticias de Medellín.

Le puede interesar: