Hace 80 años se liberó Auschwitz: el mayor campo de exterminio de la historia de la humanidad

El 27 de enero de 2005, se proclamó por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. La elección de este día es por la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, ocurrida el 27 de enero de 1945, donde más de 7.000 prisioneros fueron rescatados.

Auschwitz era inicialmente un cuartel del ejercito polaco en el sur de Polonia, cuando Alemania nazi invadió y ocupó Polonia, se convirtio en una carcel para prisioneros politicos pero a medida que avanzaba la guerra y el Holocausto, ampliaron en gran medida el lugar.

Por su parte, el Holocausto fue la persecucion y aniquilacion sistematica auspiciado por el estado por parte de la Alemania nazi y de sus colabores entre 1933 y 1945.

Durante ese periodo, los judíos fueron las principales víctimas y se estima que seis millones fueron asesinados. Cuando llegaron los soviéticos a rescatar a las personas, solo encontraron 7000 sobrevivientes del más de un millón de personas judías asesinadas.

Los asesinatos de estas personas, se ejecutaron en cámaras de gas, donde los guardas usaban Zyklon B para asesinar a los prisioneros y los nazis cremaban a sus víctimas en hornos de incineración.

Esta barbarie terminó en 1945, cuando las potencias aliaidas (Gram Bretaña, Estados Unidos y la Unión Sovietica) derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, pues a medida que las fuerzas alidas avanzaban por Europa, liberaban a los prisioneros de los campos de concentración.

#OnThisDay in 1945, Soviet soldiers liberated Auschwitz-Birkenau, the largest Nazi concentration and death camp. It is now a symbol of what can happen when hatred is left unchecked.

Today, we commemorate #HolocaustMemorialDay on the 80th anniversary of the liberation.

— Holocaust Memorial Day Trust (@HMD_UK) January 27, 2025