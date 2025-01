“Hasta acá llegué”: Pepe Mujica anuncia que el cáncer que padece se extendió por su cuerpo y pide morir dignamente

El expresidente uruguayo José Pepe Mujica anunció que este jueves 9 de enero que el cáncer de esófago que padece se ha extendido al hígado y aseguró que no recibirá más tratamientos, pues expresó que “Mi cuerpo no lo aguanta”. A los 89 años, Mujica se despidió y pidió privacidad.

Fue diagnosticado con cáncer de Esófago en 2024 y se sometió a cerca de 32 sesiones de radioterapia.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada porque soy un anciano con enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni cirugía. Que me pichicateen y, cuando me toque morir, me muero”.