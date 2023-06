65 hospitales públicos de Antioquia están riesgo financiero

65 hospitales púbicos en Antioquia en riesgo fiscal y financiero, según AESA

El ministro de Salud y Protección Social determinó que 65 hospitales públicos de Antioquia están en riesgo fiscal y financiero, ante esto, la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia, AESA, manifestó su inconformidad.

AESA argumenta no estar de acuerdo con esta clasificación porqué dicen que no es equitativa con respecto a los hospitales privados, que deciden qué servicios prestar y que no, de acuerdo a su rentabilidad, por el contrario, lo públicos están en la obligación de prestar todos los servicios, así no sea rentable.

De acuerdo con esta categorización la afectación de la red pública es del 70 % en todo el departamento.

Son varias las causas que según AESA entre ellas, las secuelas de la pandemia por el covid 19, la inflación, el dólar, las deudas que aún hay de las EPS que han sido liquidadas y especialmente la inequidad en la competencia con las entidades privadas.

Dentro de las soluciones que propone la AESA para resolver esta situación está la aprobación a la actual reforma a la salud.

Con esto suman 65 hospitales públicos clasificados en riesgo financiero en el departamento, entre ellos está el Hospital General de Medellín.

Entérese de más noticias de Antioquia.

Le puede interesar: