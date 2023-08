Hurtan joyas a un hombre en Envigado

Cámaras de seguridad registraron el momento en que dos hombres hurtan joyas a un ciudadano en Envigado

Continúan los hurtos en el Valle de Aburrá, el fin de semana dos hombres que se movilizaban en motocicleta robaron joyas a un ciudadano que se desplazaba cerca al centro gerontológico de Envigado.

En Envigado, un video de cámaras de seguridad muestra el momento en que dos hombres huyen en una motocicleta tras haberle robado a un ciudadano una cadena y una pulsera de oro. En el hecho, algunas personas que estaban en el sector intentar ir tras el presunto ladrón cuando este corría hacia su cómplice para emprender la huida, sin embargo, no logaron detenerlos.

En el video se observa como el presunto ladrón se desplaza por el andén muy cerca de un hombre quien posteriormente sería su víctima. Tras llegar a la esquina, el peatón es despojado de una cadena y una pulsera de oro.

Rafael Alejandro Betancur, Secretario de Seguridad de Envigado mencionó “En principio no había sido conocido por la fuerza pública, en gran parte porque la víctima directamente no denunció el elemento. Lo que activa toda la ruta investigación y verificación por parte de los organismos de seguridad a la denuncia. Después de validar por parte de la Secretaría seguridad nos informa que no denunció el evento”.





Según las autoridades, los elementos hurtados al ciudadano están evaluado en 4 millones de pesos. Siguen en investigaciones para dar con el paradero de los responsables del hurto.

