Habrá interrupción de acueducto en Medellín, Bello, Caldas y Sabaneta

Esta semana habrá interrupción de acueducto en sectores de Sabaneta, Caldas, Bello y Medellín

Esta semana se deben realizar trabajos de modernización del sistema y lavado de tanques en varios circuitos. Para poder adelantar estas labores será necesario interrumpir la prestación del servicio de acueducto EPM de forma programada, en estas fechas, horarios y sectores:

Interrupción de acueducto en Sabaneta:

Entre las 8:00 p. m. del martes 13 de junio y las 2:00 a. m. del miércoles 14 de junio:

De calle 77 sur hasta calle 78 sur entre carrera 35 y carrera 40.

Incluye 2.925 usuarios de los barrios Cañaveralejo y Pan de Azúcar (Sabaneta) y Pueblo Viejo (municipio de Caldas).

Suspensión de agua en Bello:

Entre las 4:00 p. m. del miércoles 14 de junio y las 5:00 a. m. del jueves 15 de junio:

De avenida 31 hasta avenida 36 B entre diagonal 60 y diagonal 67.

Incluye 1.935 usuarios de los barrios y sectores: Quitasol, urbanización Rosales de Terranova, San Francisco Etapa 3, Urbanización Carmel, Cerroazul, Cerro Claro Apartamentos y Telesillas.

Corte de agua en Medellín:

Entre las 10:00 p. m. del miércoles 14 de junio y las 4:00 a. m. del jueves 15 de junio:

De calle 17 sur hasta calle 16 sur entre carrera 25B y carrera 30A.

De calle 12 sur hasta calle 5 sur entre carrera 25 y carrera 32.

De calle 5 sur hasta calle 10 E entre carrera 25 y carrera 29 C.

De calle 10 E hasta calle 18 entre carrera 24 B y carrera 32.

Incluye 12.076 usuarios de los barrios y sectores: Los Balsos No. 1, San Lucas, El Tesoro, Los Naranjos, Las Lomas No. 2, Altos Del Poblado y La Asomadera No. 2.

Entre la 8:00 p. m. del jueves 15 de junio y las 4:00 a. m. del 16 de junio:

De calle 50 hasta calle 54 entre carrera 80 y 86.

De calle 54 A hasta calle 59 A entre carrera 80 y 85 D.

De calle 58 B hasta calle 58 D entre carrera 85 D y 92 C.

De calle 61 hasta calle 76 entre carrera 80 y 88 A.

De calle 76 hasta calle 76 HH entre carrera 81 C y 86.

De calle 77 AC hasta calle 78 entre carrera 79A y 84.

De calle 75 hasta calle 77 AC entre carrera 73 y 79 A.

De calle 78 B hasta calle 84 entre carrera 72 A y 80.

De calle 80 hasta calle 85 entre carrera 71 y 72.

Incluye 22.457 usuarios de los barrios y sectores: Alfonso López, Córdoba, Altamira, López de Mesa, Bosques de San Pablo, Cementerio Universal, Robledo, Palenque, Facultad de Minas Universidad Nacional, Santa Rosa de Lima, Ferrini, Calasanz Parte Alta, El Pesebre, Fuente Clara, San Germán, Calasanz, Blanquizal, El Diamante, Bello Horizonte, La Pilarica y Villa Flora.

