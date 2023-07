Habrá interrupción de acueducto en Medellín, Bello, Copacabana y Sabaneta

Estas son las interrupciones de acueducto para la semana del 10 de julio en el Valle de Aburrá

Con el propósito de seguir prestando un servicio con calidad a los usuarios es necesario realizar trabajos de modernización del sistema y lavado de tanques en varios circuitos. Para poder adelantar estas labores es necesario la suspensión del servicio de acueducto EPM en los siguientes sectores:

Interrupción de acueducto en Medellín:

Entre las 9:00 p. m. del lunes 10 de julio y las 4:00 a. m. del martes 11 de julio.

De carrera 63 hasta carrera 70 entre calle 48 y calle 59A.

De carrera 70 hasta carrera 80 entre calle 48 y calle 65.

De calle 48A hasta calle 50 entre carrera 80 y carrera 82.

De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 77C y carrera 80.

De calle 48 hasta calle 65 entre carrera 70 y carrera 74.

De carrera 74 hasta carrera 77 entre calle 50 y calle 60.

De calle 60 hasta calle 65 entre carrera 74 y carrera 79.

De carrera 77A hasta carrera 72 entre calle 65 y calle 75.

De carrera 67 hasta carrera 72 entre calle 73 y calle 78B.

Calle 78 entre carrera 67 y carrera 66.

De carrera 67 hasta carrera 70 entre calle 79 y calle 81.

De calle 81 hasta calle 84 entre carrera 67B y carrera 70.

De carrera 64 hasta carrera 65 entre calle 58 y calle 88.

De calle 85A hasta calle 91C entre carrera 65 y carrera 70A.

De carrera 65 hasta carrera 69B entre calle 92 y calle 92F.

Incluye 36.084 usuarios de los barrios de Medellín: San Germán, Los Colores, Suramericana, Carlos E. Restrepo, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Cuarta Brigada, Calasanz, Universidad Nacional, cerro El Volador, Progreso, Alfonso López, Francisco Antonio Zea, Liceo Universidad de Antioquia, Córdoba, Bosques de San Pablo, Terminal del Transporte Norte, Cementerio Universal, Facultad de Minas Universidad Nacional, Everfit y Caribe.

Entre las 9:00 p. m. del martes 11 de julio y las 4:00 a. m. del miércoles 12 de julio.

De calle 71 hasta calle 72 entre carrera 45 y carrera 46.

De calle 72 hasta calle 77 entre carrera 45 y carrera 48.

De calle 77 hasta calle 78 entre carrera 49 y carrera 45.

De calle 78 hasta calle 85 entre carrera 42A y carrera 49.

De calle 85 hasta calle 86 entre carrera 44 y carrera 49.

De calle 86 hasta calle 88 entre carrera 44 y carrera 46

De calle 100A hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42E.

Incluye 12.332 usuarios de los barrios del Distrito de Medellín: Campo Valdés No. 1, Campo Valdés No. 2, Manrique Central No. 1, La Piñuela, Las Esmeraldas, Manrique Central No. 2, El Pomar, La Salle, Las Granjas, Granizal, La Isla, Moscú N°1, Moscú N°2, Popular, Santa Rita, Santo Domingo Savio N°1 y Villa del Socorro.

Entre las 7:00 p. m. del jueves 13 de julio y las 5:00 a. m. del viernes 14 de julio.

De calle 92 hasta calle 93 entre carrera 69 y carrera 72.

Incluye 5.587 usuarios de los barrios del Distrito de Medellín: Alfonso López, Castilla, Francisco Antonio Zea, Girardot y La Esperanza.

Interrupción de acueducto en Copacabana:

Entre las 8:00 p. m. del miércoles 12 de julio y las 4:00 a. m. del jueves 13 de julio.

De calle 46 entre carrera 66A y carrera 69.

De calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69.

De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63C.

De calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62.

De calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54.

De calle 47A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49.

Calle 50 entre carrera 42 y carrera 43.

De calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31.

De calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34C.

Incluye 18.074 usuarios de los barrios del municipio de Copacabana: La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majón, El Tablazo, La María y San Juan. Y, del municipio de Bello, sectores del barrio Machado.

Interrupción de acueducto en Sabaneta:

Jueves 13 de julio, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

De calle 64 sur hasta calle 75 sur entre carrera 34 y carrera 40.

Incluye 3.363 usuarios de los barrios del municipio de Sabaneta: La Doctora, María Auxiliadora y San José.

Corte de agua en Bello:

Entre las 7:00 p. m. del jueves 13 de julio y las 4:00 a. m. del viernes 14 de julio.

De calle 20D hasta calle 26 entre carrera 40A y carrera 42B.

Incluye 3.634 usuarios de los barrios del municipio de Bello: Acevedo, Alpes del Norte, Machado, Santa Rita y Zamora.

