Itagüí, uno de los municipios más ruidosos del Valle de Aburrá, regulará el sonido en bares y discotecas

Establecimientos nocturnos que no cumplan con la medida podrían ser cerrados de manera definitiva

Luego de un estudio del Área Metropolitana, realizado en 2023 y en el cuál resalta al municipio de Itagüí como uno de los territorios que más altos índices de volúmen presenta, desde la administración se desarrolló un plan de contingencia para disminuir los decibeles que afectan la calidad de vida de los residentes del sur.

Zonas comerciales nocturnas, bares y expendedores de bebidas alcohólicas, son algunos de los lugares hasta donde llegaron los profesionales, uno de ellos, Juan Esteban Londoño, Secretario del Medio Ambiente del municipio de Itagüí, “nos encontramos realizando operativos de ruido en la ciudad con acompañamiento de la policía nacional, revisando que los comerciantes cumplan con la norma del ruido. Estos operativos los realizamos por las quejas de la comunidad”.

Y es que según la Organización Mundial de Salud (OMS) los decibeles recomendados para no irrumpir en afectaciones al sistema auditivo son de 65, sin embargo, las zonas rosas no cumplen con ellos. Para esto se inició con operativos en estos locales comerciales de Itagüí, con el fin de identificar quienes no cumplen con las medidas establecidas. Serán cerca de 131 operaciones de control a desarrollar.

Para medir los decibeles, esto debe ser en momentos que no se presenten precipitaciones de lluvias o que la calle esté mojada, pues el sonido de los vehículos pasando por allí incrementa los niveles de ruido.

“Dos periodos de medición de 15 minutos, el primero con la fuente encendida, mientras que el segundo, con la fuente apagada para calcular el sonido total y residual como se le denomina a la medición”, explicó el director del laboratorio de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Santiago Mejía, quien participó de los operativos.

Los operativos se desarrollarán durante los fines de semana. Comerciantes y dueños de establecimientos nocturnos que no cumplan con la norma, podrán ser sancionados de 3 a 10 días de cierre, o incluso, tener un cierre definitivo del establecimiento.

