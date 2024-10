Para los jóvenes colombianos ya no es una prioridad tener hijos, así lo demuestran cifras del DANE

Para los colombianos, ya no es una prioridad tener hijos y las cifras del DANE registran una disminución anual consecutiva en los nacimientos de bebés.

En el país se registraron 510.357 nacimientos en el 2023. Entre el 2014 y el 2023 se reporta un -23,7 % de nacimientos.

Piedad Urdinola, directora del DANE, afirma que “para enero estamos reportando 37.740 nacidos vivos en el país. En el número de nacimientos a través de lo que sucede en los departamentos del país, podemos ver que entre 2019 y 2023 todos los departamentos del país, excepto Vichada, presentan una disminución en el volumen de los nacimientos, a su vez las mayores reducciones son iguales o superiores a -25 %”.

Para algunos jóvenes paisas, la prioridad es completar sus estudios, tener estabilidad económica, incluso afirman que las dinámicas sociales han cambiado los deseos de tener familia.

Los ciudadanos expresan que les gustaría tener hijos “pero ahorita no sería una prioridad para mí porque pienso que el estado del mundo no da para ahorita tener una familia”, otros señalan que las razones pueden ser por “el tema de economía, del país, mucha gente no se cree capaz, por lo tanto, se limita. Varias personas que dicen no, yo no quiero tener hijos porque mi trabajo no me da, o no creo que pueda sacarlos adelante, entonces los limita mucho la parte económica, también va cambiando la cultura y cada vez la gente va disminuyendo ese interés de tener familia”.

La tendencia en la disminución de las cifras consecutivamente de nacimientos es a partir del 2017.

Le puede interesar: