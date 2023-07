Karen Palomeque consiguió récord mundial y tiquete a los Paralimpicos 2024

12.82 segundos, es el nuevo récord mundial que impuso la antioqueña Karen Palomeque en la prueba de los 100 metros del Campeonato Mundial de Para Atletismo en París.

🗣️ She’s the fastest around!

🇨🇴Karen Palomeque wins her second title at #PARIS with a world record time of 12.82s in the 100m T37!

📊Schedule & Result: https://t.co/iDFcKODdZE@COLParalimpico @Paralympics @ParaSport pic.twitter.com/d1aHlKcPNy

