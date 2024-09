Lesly, es la primera suboficial paracaidista en salto libre de la Fuerza Aérea Colombiana

¡Histórico! La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) da un paso adelante en la equidad de género con la incorporación de la Técnico Cuarto Lesly Quitumbo López como la primera Suboficial paracaidista militar en la modalidad de salto libre.

Con tan solo 24 años, esta joven tolimense ha demostrado un coraje, determinación y valentía sin igual, superando arduas pruebas físicas y mentales en la Escuela de Instrucción Militar Aérea (ESIMA) ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca.

Desde su ingreso a la FAC en el 2019, Quitumbo soñaba con formar parte del equipo de paracaidismo Águila de Gules, un grupo élite de hombres y mujeres entrenados para realizar operaciones especiales en defensa de la nación.

“Pertenecer a este gran equipo me inspira a motivar a muchas mujeres para que alcancen sus sueños, superen cualquier obstáculo, confíen en sus cualidades, mantengan una actitud positiva y no se dejen dominar por el miedo ya que el coraje no tiene género y la valentía y la determinación son una sola”. Afirmó la Técnico Cuarto, agrega, animando a otras mujeres a superar barreras y perseguir sus metas.