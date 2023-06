Loro cabeciazul fallece por malas condiciones de tenencia

Un loro cabeciazul falleció tras 17 años de tenencia ilegal

Un loro cabeciazul fue entregado voluntariamente a la unidad de emergencia, que le se realizó un diagnóstico médico el cual reveló las consecuencias de la tenencia ilegal.

Este individuo estuvo durante 17 años en cautiverio, en los cuales sufrió un crecimiento excesivo en su pico, lo que le impedía respirar bien y alimentarse correctamente.

Adicionalmente durante su cautiverio, solo lo alimentaban con ciertas frutas y galletas remojadas en agua, lo cual no es correcto en la dieta de la especie.

El loro cabeciazul no tenía capacidad de vuelo; no consumía alimento por si solo y tenía un severo problema hepático que le generó una malnutrición por no lograr la absorción de nutrientes.

Debido a la falta de habilidades para la supervivencia y la dependencia humana, se le dificultó al loro su integración en la naturaleza; además de esto su estado de desnutrición y poca evolución frente a los tratamientos, al igual que la hepatitis crónica, el loro cabeciazul no logró sobrevivir.

