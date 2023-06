Más seguridad para el gobernador por amenazas

Evalúan medidas de seguridad en esquema del gobernador de Antioquia por amenazas del Clan del Golfo

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria manifestó que es la tercera vez que se dan este tipo de acusaciones, él dice que esto es contra la libertad de expresión

Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia, manifestó “Es una decisión que tendrán que evaluar los miembros de la fuerza pública el día sábado que estuve reunido con el comisionado de paz el ministro de defensa conoció de este panfleto lo que ellos conllevan y yo aspiro a que ellos hagan la evaluación comisionado dijo que eso era una violación a la libertad de expresión yo creo que lo es pues entonces”

El gobernador manifestó que en cuanto se esquemas de seguridad serán las autoridades quienes determinen si realizar algunos cambios

Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia “Pues entonces que tomen las medidas es la responsabilidad de ellos la responsabilidad mía es seguir adelante siendo franco y sincero criticado las acciones de este grupo al margen de la ley también lo he hecho con el ELN con las disidencias de las FARC con las bandas que delinquen en Medellín y en Antioquia”

Tuvo conocimiento que en tres regiones de Antioquia también están amenazando algunos candidatos

Aníbal Gaviria, Gobernador de Antioquia “Si una voz franca directa respetuosa frente a cualquier amenaza que tenga Antioquia y que tenga el país y que no de ninguna manera me callaré de una única manera me podré callar porque es una obligación que tengo con los antioqueños”

Entérese de más en Hora 13 Noticias

Lea más: