El Ministerio de Cultura destinará $17 mil millones para formación artística para la paz en la Universidad de Antioquia

El Ministerio de Cultura destinará recursos para desarrollar un programa que pretende educar a los jóvenes en temas culturales y en la construcción de paz desde las aulas.

«Sonidos para la construcción de paz» es el proyecto que pretende que las universidades del país sean formadoras en actividades culturales y artísticas. En Antioquia, la UdeA será el operador del proyecto.

El viceministro de las Artes de la Economía Cultural y Creativa, Jorge Ignacio Zorro, afirmó que “en el respeto a la diferencia está fundamentado este proyecto, entonces tiene un enfoque diferencial, un enfoque poblacional donde está representada la multiplicidad de culturas a la pluriculturalidad, y un enfoque poblacional donde se manifiestan además todos los entornos bioculturales”.

El programa hace parte del Plan Nacional de Desarrollo para 1.590 establecimientos educativos, 3.180 artistas formadores y más de 300 mil beneficiarios en el país.

Según el viceministro Zorro, se ha ofrecido un “importante capital económico para este proceso, son más o menos unos 360 mil millones para toda Colombia, no alcanza, eso es para iniciar este proceso. Pero aunque no alcance hay que iniciarlo, porque además hay que cambiar eso, no como un proyecto de Gobierno, sino como un proyecto de Estado”.

En el departamento la Universidad de Antioquia será la institución encargada de la formación en los colegios y centros educativos de 92 municipios.

