Motociclista denuncia que le robaron la billetera y el celular tras una caída en la moto

El hombre quedó inconsciente en el suelo y fue en ese momento cuando lo robaron.

Una denuncia llegó a una página de prensa, sobre un caso que sucedió el 10 de noviembre, de un hombre que luego de tener caída en su moto mientras transitaba por una calle de Medellín, una persona que pasaba le robó su celular y billetera, ya que el hombre quedó inconsciente en el suelo.

Indican además que, en la billetera tenía un poco más de un millón de pesos, ya que minutos antes había retirado su salario en efectivo. Además, asegura que el sujeto que lo robó, está comprando productos con las tarjetas que estaban dentro de la billetera.

“Buenos días, por favor, me pueden ayudar, el día de ayer iba en mi moto y me chocaron por la parte de atrás, al caer en el piso casi inconsciente pasó una persona y se robó mi billetera con más de un millón de pesos porque unos minutos antes había retirado mi salario en efectivo y aparte todos mis documentos, con mis tarjetas este hombre está haciendo compras y me tiene perjudicado»; dijo el hombre.

