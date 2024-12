Mujer colombiana es asesinada en España por su esposo: el hombre confesó el crimen

Un hombre de 47 años fue detenido en Cartagena, Murcia, tras acudir a la policía para confesar haber asesinado a su pareja, de 50 años y nacionalidad colombiana. Este hecho ocurrió apenas 10 días después de que venciera la orden de alejamiento que tenía impuesta.

El hombre de 47 fue identificado como Pedro.,J., se presentó en una Comisaría de Cartagena, en Murcia para confesar el crimen. Las autoridades acudieron de inmediato a la casa de la pareja, ubicada en la calle Trovero Marín, donde las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la mujer colombiana de 50 años.

Según algunas versiones de medios de comunicación, el hijo de la víctima había facilitado el ingreso a la casa.

Según el diario español La Verdad, el presunto feminicida ya había sido denunciado por malos tratos y tenía orden de alejamiento, la cual, había vencido el pasado 6 de diciembre.

“Esta mujer estaba dentro del sistema de vigilancia, esta protección siempre está bajo una sentencia judicial que tiene un periodo para cumplir esa orden de alejamiento por parte de su pareja. Esa orden de alejamiento ya había expirado. La víctima no había reactivado nuevamente esa denuncia respecto a su pareja y se supone que ya el problema, según ella, a lo mejor ya no existía, la cosa es que hemos visto que no es así”, delegada del Gobierno de Murcia.