[VIDEO] Mujer pidió transporte por App desde Envigado hasta Aranjuez y se negó a pagar: “no tengo dinero”

Pasajera viaja sin pagar y se viraliza en redes

Un video que circula en redes sociales muestra a una conductora por aplicación de transporte en Envigado denunciando a una pasajera por negarse a pagar una carrera hacia el barrio Aranjuez, en Medellín.

En el video, se escucha a la pasajera justificar su accionar, argumentando que siempre informa a los conductores que no tiene dinero antes de solicitar el servicio. “Yo le escribí que no tenía plata”, dice la mujer. Sin embargo, la conductora se muestra claramente molesta y señala que, a pesar de haberle avisado, el tiempo y el combustible utilizados no pueden recuperarse. «Ya gasté mucha gasolina y tiempo», responde la conductora durante el intercambio.

El incidente ha causado revuelo, no solo por la negativa de la pasajera a pagar, sino porque varios usuarios aseguran que la misma mujer habría realizado acciones similares en otras ocasiones. De hecho, algunos la identifican como la misma persona que, días atrás, fue captada, al parecer, robando en un almacén de ropa en Medellín.

Muchos ciudadanos han mostrado su apoyo a la conductora, señalando que este tipo de situaciones afecta a quienes trabajan diariamente con estos servicios para ganarse la vida. Otros, sin embargo, cuestionan si las aplicaciones de transporte deberían tener un control más estricto para evitar estos incidentes y garantizar el pago de las carreras antes de iniciar los viajes.

El video sigue acumulando visualizaciones.

Video del reclamo de la conductora a la pasajera:

Mujer pidió transporte por App desde #Envigado hasta #Aranjuez y se negó a pagar: “no tengo dinero” pic.twitter.com/MboPmbNrAd — Hora13 Noticias (@hora13noticias) September 22, 2024

