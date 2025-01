¡Noche de cine y arte en el MAMM! No te pierdas la primera Noche Extendida de 2025

Robot Salvaje bajo las estrellas y últimas oportunidades para disfrutar las exposiciones actuales

¡El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) tiene este viernes 31 de enero, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m., la primera Noche Extendida de 2025, una jornada especial con entrada libre y aporte voluntario.

La Noche Extendida en el MAMM es una oportunidad única para disfrutar de una variada oferta cultural en un ambiente especial. La programación de este viernes incluye la proyección al aire libre de «Robot Salvaje», una película nominada a tres Premios Oscar: Mejor largometraje animado, banda sonora y sonido. ¡Una experiencia cinematográfica bajo las estrellas que no te querrás perder!

Además, esta será la última Noche Extendida para visitar las exposiciones temporales actuales del museo. Si aún no has tenido la oportunidad de recorrerlas, ¡esta es tu última chance! Las exposiciones estarán disponibles hasta el domingo 16 de febrero, así que no esperes más para descubrir las propuestas artísticas que el MAMM tiene para ti.

Para complementar la experiencia, se ofrecerán recorridos comentados por las exposiciones a las 6:30 p.m. y 7:30 p.m. Los mediadores del museo te guiarán a través de las obras, compartiendo información y perspectivas que enriquecerán tu apreciación del arte.

