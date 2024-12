“Nos vemos allá en Medellín”: Alfredo Morelos no se queda callado y le responde a David González

En la zona mixta del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Alfredo Morelos fue abordado por periodistas quiénes le preguntaron sobre el altercado con el técnico David González durante el duelo de ida por la final de la Liga Colombia entre Deportes Tolima y Atlético Nacional.

Sobre el final del partido, Alfredo Morelos se alistaba para ingresar al campo de juego y en ese momento, se presentó un cruce con David González, donde el exjugador se acercó a Morelos y le dice una frase que desató la furia del cordobés.

Aunque no se supo qué le dijo específicamente, en zona mixta el delantero se refirió a la situación.

“Yo no voy a decir nada, ojalá Dios permita y me de la oportunidad de de celebrar allá en Medellín y ahí sí voy a decir lo que me dijo, para que la gente sepa la clase de persona que es David González”.