Novak Djokovic rompió un nuevo récord y avanzó a tercera ronda en el Australian Open

A los 37 años, el tenista serbio Novak Djokovic, sorprende con un nuevo récord, al convertirse este miércoles 15 de enero, en el jugador con más partidos individuales disputados de Grand Slam en la historia del tenis.

En la segunda ronda del Australia Open, Djokovic se impuso 6-1, 6-7 (4/7), 6-3, 6-2 ante el portugués Jaime Faria, en la pista central Rod Laver Arena de Melbourne.

Novak Djokovic marches on with another four-set match win in Melbourne 💪

…and he applauds Jaime Faria as his opponent leaves the court 👏#AusOpen pic.twitter.com/Fifgjmt8B0

— Eurosport (@eurosport) January 15, 2025