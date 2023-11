Operativo de la DIAN en el centro le «sacó la piedra» a varios comerciantes que tuvieron que cerrar

La DIAN se tomó el centro comercial Guayaquil e hizo que comercientes salieran a la calle a protestar

En la mañana de este miércoles 22 de noviembre, la Policía Aduanera en compañía de funcionarios de la dirección de impuestos y aduanas DIAN, realizaron un operativo en el centro de Medellín, específicamente en el tradicional centro comercial Guayaquil, ubicado en el sector que lleva el mismo nombre, donde se tomaron cada uno de los negocios que allí funciona, en aras de realizar un macroperativo que pretende mitigar el fenómeno del contrabando.

Dicha actividad pese a que se realizó en el marco de la legalidad, fue denunciada por el gremio de comerciantes, dueños y trabajadores de los negocios que a la hora están cerrados, pues consideran arbitrario que las autoridades hayan realizado el operativo de esta forma, colocando en riesgo las finanzas de los pequeños negocios que aquí operan, pues los uniformados bloquearon las puertas impidiendo la salida y entrada, tanto del personal como de mercancías y encomiendas.

“Se inició un operativo por parte de la DIAN y la policía a eso de las 8. a.m., prácticamente cerraron los accesos al centro comercial e impidieron el paso de mercancías nacionales y encomiendas que venían a surtir algunos de los negocios. El 70% de los locales comerciales están cerrados ,no se les permite el ingreso y salida y están violando el derecho al trabajo, más cuando se aproxima la temporada de diciembre, yo creería que es legitima la labor de la DIAN y no estamos en contra, pero estamos en desacuerdo frente a la forma que se hizo. Las autoridades tienen la capacidad de perfilar los negocios donde se presume tienen artículos de contrabando, por eso no es necesario un cierre a esta escala, nos parece que nos están tirando al abismo, por lo que hacemos un llamado a la Personería de Medellín y la Defensoría del Pueblo”. Manifestó Daniel Manzano director Asoguayaquil.

El representante del gremio también dijo que los comerciantes que conforman el colectivo, son conscientes de los deberes a los que están sometidos y que han hecho todo lo posible por generar lazos entre las autoridades aduaneras, a quienes instan a realizar de una manera más coordinada estos operativos en los que, además, fueron utilizados al menos un centenar de funcionarios.

Hace algunos meses un operativo de la misma envergadura, generó caos en inmediaciones al centro comercial Ópera, el epicentro tecnológico de la ciudad, donde se incautaron numerosos dispositivos, la mayoría reportados por robo y que se encontraban en el lugar. En medio de los sucesos hubo confrontaciones con los comerciantes, por lo que desde entonces el ESMAD de la Policía, hoy llamado Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, se usa para mitigar posibles desmanes.

