“No estén cerca de patrullas militares”: alerta por llamado de las FARC-EP

A través de un comunicado, las ‘Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo’ (FARC-EP), informaron las medidas que pretenden llevar a cabo luego de la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cese al fuego bilateral.

Esta decisión se tomó el 18 de marzo de 2024 por un ataque del Estado Mayor Central a una comunidad indígena del Cauca, lo que significó un incumplimiento a los acuerdos. Las FARC-EP respondieron asegurando que los ataques fueron en defensa propia, pues afirman que fueron atacados por Fuerzas Militares “muchos de los cuales han sido en coordinación con fuerzas paramilitares”, expresan en el comunicado.

Además, dicen que sus ataques son “golpes contundentes a las Fuerzas Paramilitares como sucedió en el departamento de Nariño. (…) Tarea que deberían estar haciendo las Fuerzas Militares”.

Lo que más ha preocupado de este comunicado es la advertencia que realizan a la población civil de alejarse de “patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del gobierno, no dormir en estos sitios, no subirse a transportes militares y si les piden que los lleven en su vehículo es mejor que les entreguen las llaves y lo reclamen después, no estar a menos de 500 metros de estas instalaciones”, así lo indicaron en sus redes sociales.

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez citó a un Consejo de Seguridad Extraordinario para “analizar el alcance de las amenazas de las Farc a nuestra fuerza pública”, expresó el mandatario.

La ciudadanía también ha expresado su preocupación ante este hecho que pone en vilo el Proceso de Paz en Colombia con las FARC-EP.

