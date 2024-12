Pese a no tener garantías de seguridad, las familias desplazadas de Anorí retornan a sus hogares

Las familias desplazadas vuelven a sus territorios por la preocupación de haber dejado abandonados a sus animales

Luego de tres semanas de haber salido de sus casas y fincas en las veredas Los Choros y Los Trozos, en Anorí, Antioquia, por cuenta de los combates de grupos armados, las personas poco a poco han ido retornando a sus hogares tras haber llegado al casco urbano del municipio, esto, debido a que les preocupa haber dejado abandonadas a sus familias y viviendas.

El alcalde de Anorí, Gustavo Silva Gutiérrez, expresó que en zona rural permanecen grupos armados.

«La gente decidió retornar en su mayoría porque estaban desesperados y angustiados por sus tierras y animales que quedaron abandonados. Les advertimos que no habían condiciones de seguridad porque el Ejército no podía garantizar la seguridad y la tranquilidad y sin embargo, ellos decidieron regresar”. Además, advierte que no están exentos de que suceda alguna tragedia.

Las personas desplazadas fueron cerca de 400 que conforman 191 familias, quienes estuvieron alojadas en el casco urbano y fueron atendidas en diferentes albergues, además se les brindó alimentación a través de ollas comunitarias y atención básica en salud.

Por su parte, en el casco urbano quedan pocas familias; las que están retornando a sus viviendas también les preocupa que al recorrer los caminos hayan campos minados o puedan quedar en medio de fuego cruzado por nuevos combates en el territorio.

