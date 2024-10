Petro pidió perdón por el escándalo de corrupción en la UNGRD

Este 20 de julio, durante la instalación de la tercera legislatura del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro ofreció un discurso en el que pidió disculpas por el grave escándalo de corrupción que afecta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En su intervención, Petro expresó: “Quiero pedirles perdón ustedes como representantes del pueblo de Colombia y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la UNGRD. El señor Olmedo no fue una transacción política, él viene de la izquierda desde hace décadas. Hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico. La corrupción en Colombia es una cultura, pero cultura entre comillas porque no es una cultura, es una autodestrucción. No esperé de Olmedo una actitud como la que hemos encontrado. La administración está comprometida en recuperar los dineros. Que un hombre se degradé de esa manera es terrible”, dijo.

El escándalo de corrupción en la UNGRD

El contexto de este escándalo se remonta a febrero cuando se descubrió que 40 carrotanques comprados por la UNGRD por más de $46.000 millones estaban estacionados en un batallón por falta de pólizas, un hecho que pronto reveló un gran escándalo de corrupción. Las investigaciones han demostrado que se malversaron fondos destinados a emergencias en La Guajira, se compraron apoyos políticos y se financió actividades guerrilleras y sobornos a congresistas.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, enfrentan a la solicitud de medidas de aseguramiento por parte de la Fiscalía. López admitió que la corrupción es un «tema de arrepentimiento» y prometió recuperar los fondos desviados, que podrían alcanzar hasta $1,2 billones según el nuevo director, Carlos Carrillo. La Procuraduría sigue investigando los sobrecostos y la malversación.

En el Congreso, para instalar las sesiones ordinarias 2024 – 2025, el Presidente @petrogustavo pidió perdón a los colombianos y a los parlamentarios por los hechos de corrupción de la @UNGRD. Además, enfatizó que el Gobierno está comprometido en recuperar los dineros y pidió que… pic.twitter.com/XQF75RZsNW — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) July 21, 2024

